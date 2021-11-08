Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 ноября, подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, речь идет о совокупности мер, направленных на определение с учетом национальных интересов долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения нацбезопасности, стратегических национальных приоритетов, а также на прогнозирование возможных рисков и угроз.

К целям госполитики отнесены, в частности, создание условий для долгосрочного устойчивого развития России, организация взаимодействия органов власти, формирование системы стратегического планирования, обеспечение эффективного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкономической политики, а также формирование ориентиров для инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений.

27 мая сообщалось, что правительство России утвердило новую систему управления госпрограммами. Для каждой госпрограммы создадут перечень общественно значимых показателей, связанных с национальными целями развития, чтобы лучше понимать, как ее реализация влияет на жизнь населения и насколько эффективно выполняются мероприятия.