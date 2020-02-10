Мишустин потребовал навести порядок в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года. Слова главы правительства приводит «Интерфакс».

«Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства, недопустима, я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования», — отметил Мишустин.

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Он призвал главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко применить дисциплинарную ответственность к виновным в образовании остатков неизрасходованных бюджетных средств к концу года.

Также Мишустин потребовал от федеральных министров не давать необоснованных обещаний, предполагающих использование средств резервного фонда правительства для финансирование дополнительных расходов.

Часть расходов, прописанных в бюджете на 2020 год, по мнению Мишустина, целесообразнее направить на финансирование нацпроектов.

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