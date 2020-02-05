Мишустин рассказал Путину о мобилизации ресурсов

Премьер-министр России Михаил Мишустин отчитался о выполнении социальных поручений после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил на совещании у главы государства, что правительство уже мобилизовало финансовые ресурсы и согласовало все с Минфином, сообщает РИА Новости.

Премьер заметил, что принятые в социальной сфере решения по своему масштабу сопоставимы с ранее принятыми национальными проектами.

«Работа по улучшению демографической ситуации направлена на достижение двух обозначенных вами национальных целей: это увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения», — заключил Мишустин.

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В конце января Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию от 15 января нельзя растягивать время, оно не должно быть «резиновым».

15 января президент анонсировал конституционные поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета основного закона над международным правом. Тогда же российский лидер объявил о начале выплат в рамках материнского капитала при рождении первого ребенка.

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