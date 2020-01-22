Путин запретил тянуть время при реализации его послания

При реализации послания Федеральному собранию от 15 января нельзя растягивать время, оно не должно быть «резиновым», заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 22 января.
Глава государства подчеркнул, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев.
15 января президент анонсировал конституционные поправки, в частности,
речь идет о закреплении приоритета основного закона над международным правом. Тогда же российский лидер объявил о начале выплат в рамках материнского капитала при рождении первого ребенка.
Ранее новый премьер-министр России Михаил Мишустин после встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым назвал первоочередной задачей правительства исполнение положений послания президента Федеральному собранию.
Правительство Медведева ушло в отставку после выступления Путина.