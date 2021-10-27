Путин назначил Львову-Белову детским омбудсменом

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Мария Львова-Белова назначается на должность сроком на пять лет. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания главой государства, 27 октября.

Мария Львова-Белова начала свою общественную деятельность в качестве волонтера-соцработника, помогала детям-отказникам в больницах города Пензы. Она является выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В 2014 году Львова-Белова учредила АНО «Квартал Луи», некоммерческую организацию, которая занимается развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью, оставшихся без семьи.

С 2017 по 2019 годы она была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума Генерального совета «Единой Россия». В 2020 году Львова-Белова заняла пост полномочного представителя Совфеда при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка.

Кроме того, Мария Львова-Белова является многодетной матерью, она воспитывает пятерых родных детей, а также четверых приемных. Вместе с тем является опекуном у 13 молодых людей со статусом недееспособности (все старше 18 лет).