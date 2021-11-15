В Госдуме прокомментировали выплаты надбавок жителям Крайнего Севера

Замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко прокомментировала возможность выплат россиянам, живущих на территории «районов Крайнего Севера». Депутат пообещала сохранить эти надбавки, передает РИА Новости.

Пивненко пообещала сохранить северные надбавки жителям Крайнего Севера, ранее их получавшим. Она подчеркнула, что «никто ничего не теряет».

«Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — объяснила депутат.

Политик добавила, что в данный момент при подготовке законопроекта о бюджете на три года размер выплат определяют с учетом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок.

«Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Все в полном объеме», — заключила Пивненко.

Президент России Владимир Путин отменил указ экс-главы государства Бориса Ельцина от 20 декабря 1993 года, согласно которому некоторые районы Карелии приравнивались к условиям проживания на Крайнем Севере. Из списка исключили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. Меры приняты в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.