Власти Бурятии отреагировали на отмену указа Ельцина о районах Крайнего Севера

Новый перечень территорий, которые попадают в категорию «районы Крайнего Севера», правительство утвердит до конца 2021 года. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, реагируя на отмену указа первого президента России Бориса Ельцина о районах Крайнего Севера, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Бурятия только выиграет от этого перечня.

Цыденов уточнил, что северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера» будут сохранены.

12 ноября российский лидер Владимир Путин отменил указ бывшего президента Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Так, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.