В Госдуме отреагировали на указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера

Указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера стал неожиданным, заявила депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. Она допускает, что подобный документ не лишит жителей региона положенных льгот, сообщает портал «Республика».

По мнению Пивненко, это связано с уточнением нормативно-правовой базы, поскольку после указа российского президента появлялись и другие законы, которые никто не отменял. «Я сейчас нахожусь на связи со специалистами, которые работают в этой сфере», — сказала она.

Кроме того, депутат Госдумы пояснила, что решение об отмене северных надбавок должно обсуждаться на российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, где принимают участие представители правительства, Союз работодателей и российские профсоюзы.