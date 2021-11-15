Раскрыто будущее ранее отнесенных к Крайнему Северу регионов России

Территории, ранее отнесенные к районами Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства России об утверждении единого перечня подобных территорий. Их будущее раскрыл ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

12 ноября президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Таким образом, с 1 января следующего года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым условия проживания в отдельных районах Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал уточнить детали указа главы государства Владимира Путина о территориях Крайнего Севера. Он предположил, что документ является «техническим».

Кроме того, указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера стал неожиданным для депутата Государственной Думы от Карелии Валентины Пивненко. По ее словам, это связано с уточнением нормативно-правовой базы, так как после указа российского лидера появлялись и другие законы, которые никто не отменял.