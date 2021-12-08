Путин назвал срок предоставления США предложений в сфере безопасности

Москва в течение недели предоставит США свои предложения в сфере безопасности. Такой срок назвал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия сделает это «максимально публично». Российский лидер также отметил, что состоявший разговор с американским коллегой носил открытый характер.

По мнению Путина, беседа была конструктивной.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что пока не приходится говорить о потеплении отношений двух государств. Тем не менее президенты будут готовы пообщаться еще раз. Однако точных сроков новых переговоров пока нет, пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин вышел на связь с американским лидером из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт является пятым с момента вступления Байдена в должность.

Одной из ключевых тем саммита стала ситуация на Украине. Президенты обсудили тему жертв России и Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Кроме того, стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Путин и Байден не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, а также ситуация с газопроводом «Северный поток-2».