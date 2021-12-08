Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России

Президент России Владимир Путин рассказал, что НАТО ведет конфронтационную линию против России и объявляет ее своим противником. Он заявил об этом во время пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров, запись которой опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

«Что касается НАТО, то это военный блок. К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России, но последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее, высылка наших дипломатов, которые в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, и объявляет Россию своим противником», — сказал президент.

Он добавил, что Россия не стремится ни к каким конфронтациям, а также выразил надежду, что Греция будет занимать «позицию сдерживания». По словам российского лидера, членство Греции в Евросоюзе и НАТО никогда не мешало развитию отношений Афин и Москвы.

Также во время пресс-конференции Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину. Он заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но оставляет за собой право защищать собственную безопасность.