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Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину

Президент РФ Путин о нападении на Украину: Москва проводит миролюбивую внешнюю политику

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но оставляет за собой право защищать собственную безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров, которая доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника президента США господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — ответил Путин на вопрос о нападении на Украину.

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Также во время пресс-конференции Путин назвал расширение НАТО на восток одним из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую повестку.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешенной на идеологии.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в случае российского вторжения на Украину американские политики подготовят «чертовски агрессивный пакет санкций», предусматривающий, среди прочего, отключение России от международной платежной системы SWIFT. Сенатор Владимир Джабаров исключил применение этой меры из-за глубокой интегрированности России в мировую экономику.

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Варвара Кошечкина
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