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На месте крушения вертолета в Индии обнаружили тело начальника Штаба обороны

Начальник Штаба обороны Индии Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета
Начало событий в новости В Индии разбился вертолет с главой Штаба обороны страны

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Начальник Штаба обороны Индии Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета в штате Тамилнад. Об этом пишет India Today.

Вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился ранее 8 декабря, на борту было 14 человек. На протяжении нескольких часов спасатели не могли найти тело Равата. С ним также была супруга, информации о том, обнаружили ли ее спасатели, не поступает.

Причины крушения вертолета выясняют.

Рават — первый человек, назначенный на пост начальника Штаба обороны Индии в декабре 2019 года. Глава штаба должен координировать действия всех подразделений армии Индии — сухопутных войск, ВВС и ВМС. Кроме того, вместе с правительством страны он координирует вопросы закупки оборонных технологий и оружия.

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Виктория Кондратьева
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