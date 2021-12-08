В Индии разбился вертолет с главой Штаба обороны страны

Вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, среди людей на борту также был глава Штаба обороны страны Бипин Рават. Об этом сообщает India Today.

Всего на борту находились 14 человек. По данным издания, вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.

На месте крушения вертолета уже найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Поиски других продолжаются. Кроме того, India Today сообщает, будто спасатели обнаружили два трупа, однако эта информация еще не подтверждена.

Изданию также не известно, в каком состоянии находится сам генерал Рават. Он — первый человек, назначенный на пост начальника Штаба обороны Индии в декабре 2019 года. Глава Штаба координирует действия всех подразделений армии Индии — сухопутных войск, ВВС и ВМС. Кроме того, вместе с правительством страны он координирует вопросы закупки оборонных технологий и оружия.

