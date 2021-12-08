Арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявили окончательное обвинение

Предварительное следствие по делу арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги заканчивается. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора, передает БелТА.

Глава ведомства сообщил, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. В частности, ей вменяют разжигание социальной вражды и розни, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и совершение преступлений против информационной безопасности.

Гора уточнил, что в ближайшее время россиянка сможет ознакомиться с материалами своего дела. Он также отметил, что вместе с ней по нему проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и люди, выкладывавшие персональные данные силовиков в признанные незаконными в Белоруссии Telegram-каналы.

Ранее адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщал, что ее дело будет рассматриваться в суде в Минске. При этом он заявил, что рассчитывает на помилование своей подзащитной.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. На камеру девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков.