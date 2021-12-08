Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России количество молодых ученых выросло в два раза

Путин: с начала 2000-х в России стало в два раза больше молодых ученых

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что за последние 20 лет количество молодых ученых в России увеличилось в два раза. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в начале 2000-х число молодежи в научной среде не превышало 25 процентов, сегодня же ученые в возрасте до 40 лет составляют почти половину. По мнению президента, это говорит о том, что «несмотря на трудности и сложности, престиж ученого в значительной степени вырос».

Путин также отметил, что, по результатам опросов родителей учеников старших классов, более 60 процентов родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью. «Это говорит о том, что все-таки у нас ситуация в значительной степени <…> изменилась, что меня очень радует. Конечно, есть еще вопросы, которые мы должны будем совместно решать», подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) и других российских научных организаций чушью и заявил, что они являются попыткой сдержать развитие России. Он также отметил, что Запад стал проводить политику сдерживания из-за того, что видит в России конкурента.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России
В Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма
Безос вложил миллионы в энергию для обездоленных
В метро Москвы рассказали о пользе указателей на таджикском и узбекском языках
В России количество молодых ученых выросло в два раза
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Назван способ раннего диагностирования рака по кашлю
Учителей призвали соблюдать «цифровую гигиену»
«Зенит» забил «Челси» два гола за три минуты в Лиге чемпионов
В США признали бессмысленность войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter