В России количество молодых ученых выросло в два раза

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что за последние 20 лет количество молодых ученых в России увеличилось в два раза. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в начале 2000-х число молодежи в научной среде не превышало 25 процентов, сегодня же ученые в возрасте до 40 лет составляют почти половину. По мнению президента, это говорит о том, что «несмотря на трудности и сложности, престиж ученого в значительной степени вырос».

Путин также отметил, что, по результатам опросов родителей учеников старших классов, более 60 процентов родителей хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью. «Это говорит о том, что все-таки у нас ситуация в значительной степени <…> изменилась, что меня очень радует. Конечно, есть еще вопросы, которые мы должны будем совместно решать», подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) и других российских научных организаций чушью и заявил, что они являются попыткой сдержать развитие России. Он также отметил, что Запад стал проводить политику сдерживания из-за того, что видит в России конкурента.