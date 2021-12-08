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Путин назвал чушью санкции США против МФТИ

Президент РФ Путин: санкции США против МФТИ являются попыткой сдержать развитие России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ) чушью и попыткой сдержать развитие России. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе общения с молодыми учеными глава государства заявил, что санкции в отношении России принимаются часто без видимых причин. По его словам, политические силы в Соединенных Штатах будто соревнуются между собой в антироссийском настрое.

Путин также отметил, что Запад стал проводить политику сдерживания из-за того, что видит в России конкурента.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

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Варвара Кошечкина
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