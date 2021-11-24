США внесли 27 компаний в список угрожающих нацбезопасности

Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что указанные организации базируются в Китае, Японии, Пакистане и Сингапуре. Американский Минторг также ввел экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), передает ТАСС.

Глава ведомства Джина Раймондо заявила, что институты глобальной торговли должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемую работу, а не риски для национальной безопасности. По ее словам, решение Минторга о санкциях направлено на предотвращение использования американских технологий для военных целей России и Китая. «Министерство торговли стремится эффективно использовать экспортный контроль для защиты нашей национальной безопасности», — заключила политик.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с газопроводом «Северный поток-2». В ведомстве отметили, что решение было принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.