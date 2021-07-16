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США внесли в санкционный список четыре российские компании

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Фото: Mike Theiler / Reuters
Министерство торговли США внесло в санкционный список четыре российские компании

Министерство торговли США внесло в ограничительный черный список четыре российские компании, которые занимаются информационной безопасностью. Об этом сообщает Reuters.

Под новые санкции Вашингтона попали технологические компании «Пасит», «Необит», АСТ и «Позитив технолоджис». Отмечается, что в отношении этих организаций уже действуют односторонние рестрикции Министерства финансов США. В санкционный список также включили ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» и Военный инновационный технополис «Эра».

Соответствующее уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности разместили в федеральном реестре официальных документов американского правительства. «Бюро устанавливает презумпцию предварительного отказа в рамках политики рассмотрения лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) лицам, добавленным в список», — цитирует реестр ТАСС.

9 июля стало известно, что Минторг США внес в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина. Речь идет о компаниях Teson и Trade Component, группе компаний Radiant Group of Companies, а также связанных с ними Андрее и Маргарите Кузнецовых и Дмитрии Кравченко. Их подозревают в закупке компонентов американского производства для российских военных программ.

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