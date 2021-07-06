Россия пообещала жестко ответить США на недружественные действия

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека».

По словам министра, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал».

На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно Сергей Лавров об ответе США

Лавров считает, что для стабильных и предсказуемых отношений с Москвой Вашингтон должен честно взаимодействовать с российской стороной.

Претензии США

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Москве ответными действиями в случае проведения агрессивной политики в отношении американской стороны.

Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией Энтони Блинкен об ответе на действия России

Среди примеров агрессивной деятельности российской стороны госсекретарь назвал предполагаемую причастность к кибератакам на американские компании, вмешательство в выборы в США и решения в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». Вашингтон не собирается накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не повлияла на решения США по антироссийским санкциям: Вашингтон продолжит настаивать на постепенном усилении ограничений.

Мнение России

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, администрация Соединенных Штатов осознает исчерпанность санкционной политики против России, но по инерции продолжит вести поиск новых поводов для введения дальнейших ограничений. Он отметил, что инерционность санкций превосходит любой другой сегмент внешнеполитического курса США.

Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить Сергей Рябков о возможных антироссийских санкциях

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что политика США по сдерживанию России будет продолжаться. Он подчеркнул, что некоторые санкции «кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США».

Сотрудничество

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29 июня Энтони Блинкен заявил, что США готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов.

Президент США Джо Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в таких сферах, где у них есть интересы, среди них он назвал нераспространение ядерного оружия и изменение климата.

22 июня Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что направил ряд просьб, обращений в различные организации Соединенных Штатов, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.