Правительство расторгнет соглашение с «Роскосмосом»

Правительство расторгнет соглашение о намерениях с госкорпорацией «Роскосмос» по развитию в области перспективных космических систем. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, сообщает «Интерфакс».

«Расторгнуть Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Перспективные космические системы"», — говорится в распоряжении.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки запуска российского ядерного буксира «Зевс». Аппарат планируют запустить в 2030 году.

В июле 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, что правительству России направили на утверждение дорожную карту развития области «Перспективные космические системы». В госкорпорации отметили, что в основе дорожной карты лежат проекты многоспутниковых орбитальных группировок и терминалов для передачи данных.

Также в дорожную карту включили проект создания аппаратов в рамках программы «Сфера». Перспективный проект предполагает создание орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли.