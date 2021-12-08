Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Правительство расторгнет соглашение с «Роскосмосом»

Правительство России расторгнет соглашение с «Роскосмосом» по перспективным системам

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Правительство расторгнет соглашение о намерениях с госкорпорацией «Роскосмос» по развитию в области перспективных космических систем. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, сообщает «Интерфакс».

«Расторгнуть Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Перспективные космические системы"», — говорится в распоряжении.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки запуска российского ядерного буксира «Зевс». Аппарат планируют запустить в 2030 году.

В июле 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, что правительству России направили на утверждение дорожную карту развития области «Перспективные космические системы». В госкорпорации отметили, что в основе дорожной карты лежат проекты многоспутниковых орбитальных группировок и терминалов для передачи данных.

Также в дорожную карту включили проект создания аппаратов в рамках программы «Сфера». Перспективный проект предполагает создание орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к Меркель на «ты»
Депутаты подрались в парламенте Турции из-за частного самолета
Блокировку Tor в России назвали неэффективным способом борьбы с преступностью
Фонд кино отсудил деньги у создателей фильма «Мария. Спасти Москву»
В Белоруссии высказались о риске локального конфликта с Украиной
Психолог призвала не расстраиваться из-за отмены корпоративов
В США рассказали о рисках превращения России в придаток КНР
Российский дефектолог назвал необычный симптом COVID-19
В России начнут задерживать машины иностранцев за неуплату штрафов
Новому канцлеру Германии устроили овацию на полторы минуты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter