Десятки акул-людоедов неожиданно направились к берегам США

Неожиданное скопление десятков больших белых акул, также известных как акулы-людоеды, у Восточного побережья США переполошило пользователей Twitter. Об этом сообщает издание New York Post.

Первым акул заметил пользователь @punished_stu, опубликовавший скриншот приложения OCEARCH, которое показывает расположение акул на карте. Судя по его данным, к Восточному побережью направились около сотни хищных рыб. Пост @punished_stu собрал более шести тысяч ретвитов и 53 тысячи лайков.

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Представитель OCEARCH заверил, что причин для беспокойства нет. «В данный момент мы изучаем больших белых акул, которые обитают на северо-западе Атлантики у берегов Канады и Восточного побережья США, — объяснил он. — Именно поэтому там столько акул, которым недавно поставили радиометки».

Директор лаборатории по изучению акул Университета штата Калифорния Кристофер Лоу признал, что зимой акулы редко собираются на севере Атлантики. По его словам, в холодное время года эти рыбы предпочитают мигрировать на юг. Он предположил, что отклонение от нормы может объясняться изменением климата.

Сотрудники OCEARCH с 2012 года вылавливают больших белых акул, устанавливают на них радиометки и отпускают на волю. Это помогает ученым изучать поведение этих рыб и узнавать об их перемещениях.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В феврале 2020 года сообщалось, что исследователи обратили внимание на значительное скопление больших белых акул вблизи общественных пляжей штатов Северной и Южной Каролины, США, вблизи штата Флорида и в Мексиканском заливе.