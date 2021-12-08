На Южном Урале прошли соревнования по сбору шишек

В Увельском районе прошли соревнования по сбору шишек. С их помощью планируют восстановить лес после прошедших летом пожаров, пишет местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в ходе мероприятия, которое устроили сотрудники лесхоза на Южном Урале, участники собрали 10 мешков шишек за восемь часов. Отмечается, что из одной тонны шишек получают около четырех килограмм семян, которыми впоследствии будут засаживать сотни гектаров леса.

«Сбор шишки — один из этапов лесовосстановления. Для того, чтобы восстанавливать леса, надо выполнять репродуктивную функцию», — подчеркнул руководитель лесхоза Иван Ромашенко и добавил, что в холодное время года предприятия должны заготовить 44 тонны сосновых шишек.

Известно, что собранное сырье отправят в специальную сушилку с температурой 50 градусов по Цельсию. После этого семена извлекут при помощи особого оборудования и оставят на хранение в больших стеклянных бутылках. Затем весной их повезут на стратификацию.

В августе появилась информация о том, что в Бурятии прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. В нем приняли участие 105 человек, из них 55 — дети. Сбором мусора занялись сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтеры НКО «Новая Энергия» с семьями. Участникам удалось собрать 100 мешков мусора всего за два часа.