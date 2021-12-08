В России начнут задерживать машины иностранцев за неуплату штрафов

В Государственной Думе в первом чтении приняли закон, разрешающий задерживать принадлежащие иностранцам автомобили за неуплату штрафов, передает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Законопроект предусматривает, что принадлежащее иностранному водителю транспортное средство может быть задержано при выезде с территории России в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения.

Согласно закону движение автомобилей, которые будут пытаться выехать из России, планируется останавливать при помощи специальных блокирующих устройств до момента уплаты штрафа. Соответствующие решения будет принимать Ространснадзор.

В кабинете министров отметили, что сейчас к административной ответственности при остановке иностранного автомобиля привлекался только водитель.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что парламентарии Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о штрафах за опасное вождение. Согласно документу за агрессивное вождение будет устанавливаться штраф в пять тысяч рублей.