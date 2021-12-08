Мать невесты пришла на свадьбу в белом платье и была обругана в сети

Мать невесты пришла на свадьбу дочери в белом наряде и была обругана в сети. На соответствующую публикацию на портале Reddit обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимный юзер разместил на платформе фото, на котором жених и невеста позируют с ближайшими родственниками. Виновница торжества запечатлена в белом подвенечном платье свободного кроя с полупрозрачными рукавами. В то же время ее мать пришла на праздник в наряде такого же цвета с рюшами в зоне декольте. Она дополнила свой образ розовой меховой накидкой.

«Леди в мехах — мать невесты. Ей следовало выбрать платье другого цвета», — подписал снимок автор публикации. Читатели платформы согласились с его мнением и принялись выражать свое возмущение в комментариях под постом. «Ужасное, некрасивое, гнилое поведение, особенно если учитывать, что это свадьба ее дочери!», «Что не так с этими глупыми женщинами, которые перетягивают на себя внимание?», «Ей должно быть стыдно за себя, но что-то мне подсказывает, что внимание, которое они так отчаянно ищут, для них дороже всяких родственных уз», — негодовали они.

В сентябре свекровь надела подвенечное платье на свадьбу и разозлила невесту. Анонимная девушка рассказала, как попросила мать жениха купить одежду согласно цветовой гамме церемонии. Женщина вернулась с подходящим нарядом, однако вскоре невеста узнала, что она тайно приобрела и другой образ — платье, похожее на подвенечное.