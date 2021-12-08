Ученым удалось сфотографировать омикрон-штамм коронавируса

Ученым из Университета Гонконга впервые удалось сфотографировать омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного учреждения.

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Исследователи сделали электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, инфицированной омикроном. На ней они увидели повреждения с набухшими везикулами, содержащими вирусные частицы. При сильном увеличении им удалось разглядеть скопления характерных сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее в Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете выяснили, что согласно математической модели, построенной международной группой ученых, омикрон-штамм COVID-19 распространяется в два раза быстрее дельта-варианта. Полученные результаты подтвердили раннюю гипотезу о более быстрой передаче вируса от человека к человеку. Однако до сих пор неясно, с чем именно связана скорость распространения: с повышенной заразностью нового штамма коронавируса или с его способностью уклоняться от иммунного ответа.