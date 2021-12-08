В российском городе по ошибке снесли многоквартирный дом

В городе Кондопоге на юге Республики Карелия работники по ошибке уничтожили не тот многоквартирный дом. Здание оказалось аварийным, но сносу пока не подлежало, пишет портал «Карелия.Ньюс».

Демонтажники случайно разрушили дом №28 на улице Новокирпичной, а должны были — дом №17 на той же улице, который попал под программу расселения. В администрации города заявили, что никто из жителей не пострадал — снесенное здание было отключено от коммуникаций, и в нем давно никто не проживал и не был прописан.

По словам муниципальных властей, от дома все равно планировали избавиться, но в 2022 году. Кроме того, недвижимость создавала угрозу для горожан, поэтому снос раньше срока оказался даже полезным для жителей района. Однако занимавшийся демонтажем подрядчик признал свою ошибку и пообещал расчистить территорию за свой счет.

Подобный инцидент случился в Карелии и в 2016 году. В Петрозаводске строители перепутали адрес и снесли вместо ветхого нормальный дом, где жили люди. Вместо дома №12 на улице Пионерская разрушили здание с таким же номером на улице Пионеров. По документам, в постройке планировался ремонт фундамента, фасада и крыши на 1,7 миллиона рублей.