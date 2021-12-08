Россиянка добилась сноса дома многодетной семьи

В историческом центре Астрахани судебные приставы снесли двухэтажных дом, принадлежащий многодетной семье, после обращения соседки. Об этом сообщает «Пункт-А».

Мать троих детей купила старый дом на участке, снесла его и построила новый. Официального разрешения на строительство у гражданки не было, а расстояние от возведенного здания до соседнего дома составляло менее трех метров. Соседка обратилась в суд с исковым заявлением. По словам других жителей улицы, женщина решила добиться сноса дома из-за того, что постройка закрывала ей солнце. Суд постановил ликвидировать незаконно построенный дом.

Оставшаяся без жилья собственница подчеркивает, что дом, который она купила изначально, был сильно изношен, что подтверждается справками о его непригодности для проживания. «Когда я купила здание, соседка стала требовать у меня денег за то, что я строюсь. Я не поддалась на шантаж, и она пошла по судам. Если бы я им заплатила, я бы жила хорошо. Единственная моя ошибка, что я улучшила свои жилищные условия», — рассказала многодетная мать.

Она также отметила, что пыталась узаконить дом, но всегда получала отказ. Теперь дом начнут разбирать под надзором профильных ведомств, а соседка, подавшая иск, имеет право потребовать с собственницы возмещения расходов на судебные тяжбы.

Ранее в ноябре в другом российском городе — Махачкале — начался массовый снос незаконно построенных многоэтажных домов. В столице Дагестана их около 500, и во многих из них живут люди. При этом около ста домов признаны пригодными для проживания.