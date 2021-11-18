В российском городе снесут сотни многоэтажных домов

В столице Дагестана начался массовый снос нелегально возведенных жилых многоэтажных домов. Всего в Махачкале их около 500, во многих из них живут люди, пишет «Российская газета». Судьбу самостроев определит городская администрация.
Как отмечает издание, Махачкала расположена между горами и морем, поэтому свободных участков под застройку там практически нет. Сотни незаконно появившихся многоэтажек в городе выявил «РосКапСтрой» при Минстрое России. Эксперты констатировали, что большинство таких зданий нуждаются в усилении, и тогда их можно будет эксплуатировать. Порядка ста домов условно признаны пригодными для проживания, но по закону заселяться в них нельзя.
В республиканском Минстрое газете заявили, что узаконить здания можно только через суд — соответствующие иски должны совместно подать застройщики, собственники квартир и городские власти. Между тем процесс демонтажа самостроев уже запущен. Люди, успевшие обжиться в незаконных постройках, боятся, что останутся без жилья и никто не компенсирует им потраченные деньги.
Присвоить таким гражданам статус обманутых дольщиков нельзя — сделки заключались практически устно, квартиры куплены у неофициально работавших застройщиков, без регистрации договоров в Росреестре. Выселять людей пока, скорее всего, не станут. Но в городе опасаются, что это дополнительно стимулирует незаконное строительство.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью. Эта инициатива будет рассмотрена правительством, заявил Краснов в ходе выступления в Госдуме. Он отметил, что с начала 2021 года в стране были разрешены проблемы с 387 новостройками, в правах восстановлены более чем 35 тысяч дольщиков. Но эта доля мала — всего 22 процента от общего числа покупателей, оставшихся без квартир.