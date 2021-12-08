ФСБ провела спецоперацию в столичном ОВД Гольяново

Федеральная служба безопасности осуществила спецоперацию в столичном ОВД Гольяново. Как сообщает Telegram-канала Baza, для проведения мероприятия был полностью перекрыт целый этаж здания.

В результате спецоперации задержан начальник уголовного розыска. Его подозревают в получении взятки в размере трех миллионов рублей за отказ от возбуждения дела по статье «Подделка документов».

По данным ТАСС, в настоящее время в здании проходят следственные действия. «Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — рассказал источник агентства. Он добавил, что оперативное сопровождение следственных мероприятий осуществляет служба собственной безопасности одного из подразделений полиции.

Ранее в Воронеже сотрудники ФСБ, МВД и СКР поймали на взятке в полмиллиона рублей директора администрации городских кладбищ. По версии следствия, 6 декабря к задержанному обратился местный житель и попросил предоставить земельный участок на городском кладбище, чтобы похоронить там свою пожилую родственницу после ее смерти. Директор знал, что на этом кладбище допустимо лишь захоронение супругов и родственников тех, кто уже умер, но согласился помочь. За свои услуги он потребовал 500 тысяч рублей.