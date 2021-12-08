В Совфеде оценили политическую систему США после саммита с Россией

У Соединенных Штатов сложная политическая система, которая не является цельной. Кроме того, там «правая рука не знает, что делает левая». Такую оценку дал сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя ряд жестких заявлений госдепартамента после переговоров президентов России и США, пишет РИА Новости.

По его словам, американцы ориентируются на общественное мнение внутри страны. Сенатор добавил, что после саммита глав государств в западных СМИ появилась критика действий президента США Джо Байдена из-за того, что он слишком мягко и доброжелательно начал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Некоторые руководители в США отреагировали на общественное мнение, начали доказывать, что они все делают жестко и правильно», — отметил Цеков. По его мнению, Соединенные Штаты являются государством, которое сегодня говорит одно, завтра — другое, послезавтра — третье.

Ранее стали известны темы прошедших переговоров лидеров России и США. Байден заявил об обеспокоенности Соединенных Штатов и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Вместе с тем на встрече говорили о стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением саммита стали «региональные темы, например, Иран», отметили в Вашингтоне.