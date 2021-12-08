В российском регионе ввели QR-коды для посещения общественных мест

В Ставрополье вводятся QR-коды для посещения музеев, кинотеатров и общепита

Власти Ставрополья вводят QR-коды для посещения общественных мест, в число которых входят кинотеатры, музеи и заведения общепита. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров, оно опубликовано на сайте правительства региона.

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Согласно документу, без цифрового документа в российском регионе также нельзя посещать выставочные залы, спортивные мероприятия и зоопарки.

Помимо этого, QR-код нужно будет предъявить родителям, которые хотят посетить новогодние праздники детей. Постановление губернатора вступило в силу с момента его подписания.

Электронный документ с 22 декабря также понадобится для размещения в санаториях. домах отдыха, гостиницах и туристических базах.

Ранее в Приморском крае действие QR-кодов расширили на непродовольственные магазины. Без цифрового пропуска в регионе можно попасть в аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.