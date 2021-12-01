В российском регионе расширили действие QR-кодов на непродовольственные магазины

В Приморском крае систему QR-кодов расширили на все непродовольственные магазины

В Приморском крае региональное управление Роспотребнадзора расширило использование QR-кодов на посещение всех непродовольственных магазинов. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В ведомстве уточнили, что цифровой пропуск понадобится для доступа в заведения культуры, спорта и общепита. В их число входят фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты и парикмахерские.

Без QR-кода в российском регионе можно будет попасть в аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Электронный документ могут получить вакцинированные от COVID-19 жители или те, кто переболел в течение последних шести месяцев. Также временный QR-код будет у тех, кто сделал ПЦР-тест.

В правительстве сообщили, что на всех объектах, для доступа в которые нужен цифровой документ, должны быть установлены пункты контроля для проверки QR-кодов или медотвода.

Ранее в первом российском регионе — в Хабаровском крае — начали требовать QR-коды для авиаперелетов внутри региона. Показать документ нужно на этапе посадки на борт. До этого, с 18 июня, у всех пассажиров требовали отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.