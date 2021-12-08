Остановку роста цен в России назвали невозможной без Запада

Рекордная за последние годы инфляция в России стала одним из основных следствий пандемии коронавируса, а точнее реакции на нее западных стран, так что ситуация согласуется с общемировым трендом. Такую причину в комментарии «Ленте.ру» назвал директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель.

Он напомнил, что в развитых экономиках, в первую очередь США и ЕС, где рост потребительских цен последние десятилетия был низок и предсказуем, он также бьет многолетние максимумы. Мягкая денежно-кредитная политика их центробанков сделала возможной поддержку экономику через спрос, но спровоцировала подорожание почти всех категорий товаров.

Банк России принимает меры по остановке темпов инфляции, но основная из них — повышение ключевой ставки — носит ограниченный характер на динамику цен торгуемых товаров. Общий уровень инфляции сдерживается из-за воздействия ставки на прирост цен на услуги и прочие (неторгуемые) товары.

«Вероятно, возвращение темпов прироста цен импортируемых и экспортируемых категорий товаров произойдет только при нормализации текущей инфляции в развитых экономиках и корректировке мировых цен на основные сырьевые и продовольственные товары», — подчеркнул Кнобель.

По мнению эксперта, если сопоставить цены на внешнем и внутреннем рынках, то станет понятно, что действия российских ведомств во многом помогли отвязать стоимость ряда товаров от мировой конъюнктуры, но не нанесли ущерб инвестиционной привлекательности отраслей. «В сложившихся условиях именно такие инструменты демонстрируют наибольшую эффективность», — заключил он.

По итогам ноября инфляция в России достигла 8,4 процента в годовом выражении, что стало максимумом с января 2016 года, то есть почти за шесть лет. Продовольственная инфляция снизилась с 10,89 процента в октябре до 10,81 процента.