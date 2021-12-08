Apple остановила производство iPhone

Apple не стала производить новые iPhone и iPad на заводах партнеров в Азии из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Журналисты пообщались с сотрудниками заводов партнеров американской компании и выяснили, что многие из них не вышли на традиционную сверхурочную работу в октябре. Обычно в начале месяца китайские фабрики переходят на режим 24-часовой работы, чтобы нарастить производство в преддверии рождественских праздников. В 2021 году этого не произошло — как уточняют источники, заводы остановили производство впервые за 10 лет.

Инсайдеры отметили, что даже если бы сотрудники вышли на свои места, то собирать устройства было бы не из чего. Специалисты рассказали, что Apple сократила производство гаджетов на миллионы единиц и рискует потерять миллиарды долларов дохода. Это может обернуться новым дефицитом: например, заказавшие смартфоны и планшеты бренда сейчас не получат их до начала 2022 года

Специалисты Nikkei пообщались с более чем 20 руководителями из отрасли на трех континентах и проанализировали цепочку поставок на основе iPhone 13 Pro Max. Оказалось, что для сборки топового флагмана Apple необходимо наличие более двух тысяч компонентов. При этом дефицитными обычно оказываются не самые дорогие — процессор, модуль 5G, экран.

«Вся полупроводниковая промышленность не в состоянии удовлетворить этот критический спрос, в том числе из-за увеличения сроков поставки сырья», — прокомментировал ситуацию представитель Nexperia. «Даже если у вас есть готовые 99 процентов компонентов, но не хватает одного, двух или трех, невозможно приступить к окончательной сборке продукта», — объяснил руководитель одного из поставщиков американской компании.

Практически все ответившие на запрос издания спикеры отметили, что их компании в той или иной степени не смогли поставить Apple достаточное количество компонентов. С проблемами сталкиваются и другие производители электроники — Samsung, Xiaomi, Oppo, HP, Dell, Acer, Nintendo.

В конце ноября стало известно, что Apple отреагировала на дефицит чипов сокращением производства iPad. В американской компании резко сократили объемы производства планшетов и направили ресурсы подрядчиков на выпуск iPhone 13.