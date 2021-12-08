Напавшего на пермский вуз стрелка отчислят

Пермский государственный университет (ПГНИУ) готовит приказ об отчислении напавшего на вуз Тимура Бекмансурова. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственный источник.

«Университет готов отчислить напавшего: соответствующий приказ уже готовится», — сообщает источник портала. Отмечается, что в учебном заведении ждут решения суда, которое станет основанием для отчисления.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Бекмансуров был определен в отряд для инвалидов в СИЗО. Отмечается, что в отряде внимательно следят за здоровьем инвалидов, чтобы предупредить ухудшение их самочувствия. Ему предложили услуги адвоката, однако он от них отказался.

7 декабря обвиняемому в массовом убийстве студенту продлили срок ареста до 20 февраля 2022 года.

