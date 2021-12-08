Политолог предсказал арестованной в Белоруссии россиянке Сапеге печальную судьбу

Политолог Бышок: судьба Сапеги не станет предметом торга между Россией и Белоруссией

Дальнейшая судьба арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги не станет предметом торга между Минском и Москвой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Политолог предсказал ей «печальную судьбу», так как ее обвиняют в распространении личной информации сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

Бышок считает, что такое обвинение создает консенсус между силовиками двух стран о необходимости наказания для Сапеги. «Они считают, что таких людей нужно давить и максимально строго и показательно наказывать», — говорит эксперт. Политолог не видит оснований требовать выдачи Сапеги для отбывания наказания в России у российского силового блока.

«У людей общегуманистических есть мнение, что Сапега должна как минимум находиться в России. Но не общегуманистические люди принимают решения по таким политическим заключенным», — подчеркнул Бышок.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. В частности, ей вменяют разжигание социальной вражды и розни, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и совершение преступлений против информационной безопасности.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. На камеру девушка призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков.