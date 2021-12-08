Шведского министра раскритиковали за нацистское приветствие

Шведские СМИ опубликовали фото, на котором министр государственного управления страны Ида Каркиайнен поднимает руку в нацистском приветствии. Об этом сообщает The Local.

По информации издания, политика раскритиковали за указанную фотографию, несмотря на то, что она была сделана в ее подростковом возрасте. Каркиайнен заявила, что никогда не оправдывала нацизм, а этот жест был неудачной попыткой высмеять идеологию Третьего рейха. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила ситуацию и заверила, что провела беседу с Каркиайнен.

По словам главы шведского кабмина, такие жесты демонстрируют незнание истории и категорически неуместны. «Я полностью убеждена, что это никак не отражается на тех ценностях, в которые она верит», — высказалась она в адрес министра. Андерссон подчеркнула, что доверяет ей как политику.

21 сентября сообщалось, что в Швеции жертву изнасилования осудили за нацистское приветствие в адрес преступников на суде. При этом суд оправдал двоих насильников из шести из-за отсутствия достаточных доказательств.