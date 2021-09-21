В Швеции жертву изнасилования осудили за нацистский жест в адрес преступников

В Швеции мужчина, ставший жертвой группового изнасилования, предстал перед судом, в то время как преступников оправдали. Об этом сообщает местное издание Expressen.

По информации газеты, 21-летний Кенни подвергался насилию со стороны банды мигрантов на протяжении шести часов в шведском городе Мальме. Они издевались над ним, избивали и вымогали деньги. Шведу удалось сбежать, прыгнув в канал, откуда ему впоследствии помогли выбраться сотрудники службы спасения.

Expressen пишет, что преступников задержали и предъявили им обвинения в насильственных действиях. Однако в ходе заседания они продолжили оскорблять Кенни. В результате мужчина поднял руку в нацистском приветствии в их адрес. За этот жест против него возбудили дело и осудили. При этом суд оправдал двоих насильников из шести из-за отсутствия достаточных доказательств.

16 сентября сообщалось, что администрация Брюсселя назовет одну из новых улиц города в честь убитой чернокожей секс-работницы. Городской совет заявил, что улица будет носить имя Юнис Осаянде (Eunice Osayande), которую в июне 2018 года зарезал недовольный клиент. Представители власти подчеркнули, что наименование улицы в честь женщины должно привлечь внимание к проблемам торговли людьми и сексуального насилия.