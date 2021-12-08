Двое военных погибли при столкновении танка с внедорожником

Два военнослужащих ФРГ погибли из-за столкновения внедорожника и танка в Бергене

В ходе учений в ФРГ погибли двое военных. Об этом сообщается в Twitter сухопутных войск страны.

«В результате трагичного несчастного случая, столкновения на полигоне в Бергене во вторник погибли два военнослужащих», — говорится в сообщении. По информации местных СМИ, танк столкнулся с военным внедорожником, оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью. Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Германии начались поставки новых танков Leopard 2A7. Танкисты 393-го танкового батальона приступили к приемке партии из 30 машин на базе хранения, а в месте дислокации батальона состоялась церемония получения первых танков. В 2022 году укомплектованный батальон войдет в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности Сил быстрого реагирования НАТО.

