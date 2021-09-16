В Германии начались поставки новых танков Leopard 2A7V

В среду в Германии начались поставки новых танков Leopard 2A7. Танкисты 393-го танкового батальона приступили к приемке партии из 30 машин на базе хранения, а в месте дислокации батальона состоялась церемония получения первых танков. Об этом говорится в сообщении на сайте Бундесвера.

393-й батальон стал первым подразделением, получившим новые танки. До конца года танкисты получат еще 14 машин, а в 2022 году укомплектованный батальон войдет в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности Сил быстрого реагирования НАТО.

Церемония передачи первого танка Leopard 2A7V бундесверу состоялась еще в 2019 году, но фактические поставки начались только сейчас. Машины производят в рамках контракта на модернизацию танкового парка вооруженных сил Германии. По условиям соглашения, заключенного в 2017 году, компания Krauss-Maffei Wegmann до 2023 года модернизирует 104 танка Leopard разных модификаций до уровня Leopard 2A7V.

Модернизированный Leopard 2A7V впервые представили в 2016 году. Машина получила новые башню, корпус и оборудование. Leopard 2A7 оснастили вспомогательной силовой установкой для энергоснабжения электронных систем. Танк получил гладкоствольную пушку повышенной мощности Rheinmetall Rh-120 L55A1. В систему управления огнем Leopard 2A7 добавили новые приборы, а основную аппаратуру машины объединили в боевой информационно-управляющей системе IFIS.

Ранее стало известно, что модернизированные танки Leopard 2A7+ стали медленнее предшественников. Масса машины увеличилась на 12,5 тонны, а силовая установка сохранила мощность в 1500 лошадиных сил. Это привело к падению максимальной скорости с 68 километров в час до 60 километров в час.

