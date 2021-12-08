Покупательница показала популярный способ воровства в магазинах

Покупательница показала еще один распространенный способ воровства в магазинах и привлекла внимание пользователей сети. На ролик, который появился на ее странице в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Блогерша с никнеймом francineguise1 поделилась видео, в котором продемонстрировала, каким образом клиенты совершают кражи в популярном супермаркете Kmart. На размещенных кадрах видно, что посетитель разместил на стенде грязные старые шлепанцы вместо новых. По словам женщины, таким образом он вышел из магазина в обуви, не заплатив за нее.

«Вещи, которые я вижу в Kmart, меня поражают», — подписала она пост, который набрал больше 20 тысяч просмотров за два дня. Зрителей удивила публикация юзерши, о чем они принялись писать в комментариях. «Я в шоке! Они ведь и так дешевые», «Удивляет, как люди придумывают такие изощренные методы воровства», «Таким людям должно было стыдно», «Зачем?» — высказывались они.

Кроме того, некоторые комментаторы, которые работают продавцами-консультантами, признались, что подобная ситуация случалась с ними во время работы ежедневно. «Как работник магазина хочу сказать, что я сталкивалась с таким каждый день», «Люди оставляют старое белье в примерочной!», «Я даже не удивлена — обычная ситуация в Kmart», — отмечали сотрудники сферы продаж.

В мае другая продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды. Джорджия Понтин (Georgia Pontin) рассказала, что один из покупателей надел новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесил на вешалку, пока консультанта не было рядом.