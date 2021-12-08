В Нигерии грузовик задавил 17 школьников

Vanguard: водитель грузовика задавил 17 школьников, когда скрывался от полиции в Лагосе

Водитель грузового автомобиля насмерть задавил 17 школьников в городе Лагос в Нигерии. Об этом сообщает местное издание Vanguard.

По информации издания, трагедия произошла на остановке школьного автобуса, когда дети возвращались с учебы. Мужчина за рулем грузовика пытался скрыться от преследования полиции и не справился с управлением. Помимо 17 погибших многие дети получили серьезные травмы.

Vanguard пишет, что после происшествия водитель сбежал, но впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Разъяренные очевидцы происшествия попытались самостоятельно отомстить виновному в аварии и сожгли его грузовик.

1 декабря сообщалось что как минимум 29 человек стали жертвами кораблекрушения в штате Кано на севере Нигерии. Большинство погибших — школьники в возрасте от 6 до 12 лет. Дети были учениками исламских школ и ехали на религиозное мероприятие. Нескольких выживших доставили в больницы.