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Раскрыто изменение цен в турецких отелях после падения курса лиры

АТОР: падение лиры не повлияло на стоимость размещения в отелях Антальи
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Фото: Umit Bektas / Reuters

После падения курса лиры в ноябре 2021 года средняя стоимость размещения в отелях Стамбула и провинции Муглы выросла. Влияние изменений раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые сравнили текущие цены в стране в корреляции с курсом валют.

Так в АТОР оценили данные аналитического агентства Turizmdatabank, которое сравнило стоимость размещения в отелях в различных провинциях Турции. Отмечалось, что на курортах Антальи средняя стоимость ночи в ноябре 2021 года увеличилась с 257 до 338 лир, в Стамбуле — с 313 до 454 лиры, в провинции Мугла (Эгейское побережье Турции — Бодрум, Мармарис, Фетхие) — с 226 до 323 лир.

Отмечается, что иностранные туристы платят за размещение в евро. Сравнив динамику курса евро к турецкой лире, которая с ноября этого года начала стремительно падать (валюта подешевела к евро на 32,9 процента за год), специалисты пришли к выводу, что только отельеры Антальи не подняли цены. Средние расценки на размещение просто следовали за колебаниями курсов.

В Стамбуле и в провинции Мугла цены изменились больше, чем вырос курс евро по отношению к лире — в первую очередь это объясняется ростом популярности курортов. Крупнейший город Турции на фоне падения валюты привлекает большое количество туристов, а на Эгейское побережье стали приезжать больше британских путешественников, которым недавно разрешили посещать республику.

Ранее в декабре российские туристы перечислили лучшие заграничные и отечественные направления для новогоднего путешествия, которое хотели бы получить в подарок. Так, большинство респондентов мечтают о турах в Европу — преимущественно в скандинавские страны и Германию.

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