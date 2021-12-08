Туркменским школьникам рассказали об исходящем от смартфонов излучении планет

В школах Ашхабада на специальных собраниях учащимся рассказали о вреде использования смартфонов и исходящем от гаджетов опасном излучении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Turkmen news.

По данным СМИ, предлогом для проведения воспитательных работ послужило приближение Нового года и распространение среди школьников самодельных петард ввиду запрета на фабричную пиротехнику в Туркмении.

На собраниях перед учащимися выступили сотрудники туберкулезного диспансера, которые, по словам источника, рассказали детям о якобы исходящем от смартфонов опасном излучении планет и спутников. При этом для связи с родителями им посоветовали пользоваться кнопочными телефонами.

Кроме того, подросткам также рассказали о слежке за ними, которую через вставленные в телефоны SIM-карты туркменского оператора «Алтын Асыр» проводит Министерство национальной безопасности (МНБ) республики. По мнению сотрудников тубдиспансера, благодаря этому правоохранители могут наблюдать за всем, что делают пользователи, в том числе — за установкой VPN и посещением запрещенных сайтов.

Ранее сообщалось, что в Туркмении спецслужбы начали проводить воспитательные беседы с гражданами, желающими уехать в США. Для этого сотрудники МНБ отслеживали, кто пытается подать заявку на участие в лотерее грин-карт, а затем приходили к этим людям домой и угрожали неприятностями в случае попытки эмигрировать.