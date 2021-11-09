В Туркмении начали проводить воспитательные беседы с желающими уехать в США

В Туркмении спецслужбы начали проводить воспитательные беседы с гражданами, желающими уехать в США. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Turkmen.news.

Как рассказали источники издания, сотрудники министерства национальной безопасности отслеживают, кто пытается подать заявку на участие в лотерее грин-карт. Затем они приходят домой к соискателям и предупреждают, что если те не оставят попытку эмигрировать, их ожидают неприятности.

При этом с 2007 года число граждан Туркмении, желающих эмигрировать в США, выросло более чем в десять раз. В 2021-м было подано более 56 тысяч заявок на получение грин-карты. Растет и число желающих уехать в Россию.

В конце октября сообщалось, что студентов Туркменского государственного архитектурно-строительного института обязали всегда носить с собой книги президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. В противном случае им грозит отчисление.