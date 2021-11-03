В России пропал туркменский оппозиционер

В России пропал туркменский оппозиционный активист Азат Исаков. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на главу оппозиционной группы «Туркмения, объединяемся» Чемен Оре, с которой он был на связи.

Как рассказала Оре, 20 октября 37-летний Исаков, проживающий в Московской области, перестал отвечать на звонки. Перед своим исчезновением он оставил ей сообщение: «Полиция пришла. Если найдут меня, могут забрать. Я спрятался».

По словам Оре, туркменские спецслужбы неоднократно угрожали расправой Исакову, открыто критиковавшему власти республики, а также его родственникам, проживающими в Туркменистане, в том числе его несовершеннолетней дочери. Депортация оппозиционера в республику может грозить ему пытками и насильственным исчезновением.

На данный момент поиски Исакова ни к чему не привели. Занимающиеся его пропажей адвокаты обратились к руководству МВД России с просьбой сообщить, был ли активист задержан и, если да, то где находится сейчас.