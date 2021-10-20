Туркменских студентов обязали носить с собой книги Бердымухамедова

В Ашхабаде студентам пригрозили отчислением за отсутствие при себе книги Бердымухамедова

В Ашхабаде деканат Туркменского государственного архитектурно-строительного института (ТГАСИ) обязал студентов всегда носить с собой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По словам одного из студентов, администрация вуза обязала учащихся всегда иметь при себе одну из 60 книг Бердымухамедова. За отсутствие соответствующей литературы пригрозили отчислением.

Другой учащийся вуза рассказал, что студентов также заставляют сдавать деньги «на нужды учебного заведения». Он отметил, что, в частности, 18 октября с них собрали по 50 манатов (более 2000 рублей) на замену треснутых стекол в окнах общежития.

Студент добавил, что отказавшихся сдавать деньги обвиняют в отказе от поддержки «политики Аркадага» (президента республики Бердымухамедова — прим. «Ленты.ру») и угрожают им отчислением и выдачей характеристики «неблагонадежных специалистов, которым нельзя доверить будущее страны». В самом ТГАСИ подобную информацию назвали ложью.

Ранее стало известно, что туркменских школьников в дополнение к ежегодным взносам на портреты Бердымухамедова обязали оплачивать покупку антисептиков для учебного заведения.