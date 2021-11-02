В Туркмении написавшего стих о коронавирусе отправили в тюрьму

Блогер в Туркменистане написал стих про пандемию и получил пять лет лишения свободы

Суд в Туркменистане приговорил 48-летнего YouTube-блогера Мурата Овезова, написавшего стихотворение «Горькая правда» о коронавирусе, к пяти годам лишения свободы. Уголовное дело против него было заведено по статье о мошенничестве, сообщает Turkmen News.

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По данным издания, Овезов, у которого всего было 385 подписчиков, неоднократно негативно высказался о пандемии и решил изложить недовольство в стихотворной форме. Кроме того, в своих видео он рассказывал о происходящем в стране: очередях в магазинах, сложностях с доступом к интернету, а также про ситуацию с коронавирусом и введенные в связи с этим ограничения.

Как сообщил источник издания, данные материалы могли заинтересовать службы государственной безопасности Туркмении. Позже Овезов снял несколько роликов, попытавшись оправдаться за критику в адрес властей республики, но в конечном итоге его арестовали и отправили в тюрьму.

В марте 2020 года портал организации Reporters Without Borders (RSF) сообщил, что власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.

По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. В то же время граждане, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.