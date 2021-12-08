Экс-глава СБУ Смешко пожаловался на США

Экс-глава СБУ Смешко: Украине нужно противоракетное оружие, а его «не дают»

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко считает, что Украине сейчас требуется противоракетное и противовоздушное оборудование, а США его не дают, пожаловался он в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

«Нам нужно, в первую очередь сейчас, оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. Мы имеем хорошую сухопутную армию, около 300-400 тысяч резервистов», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе двухчасовых переговоров заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости США не прекращать оказывать Украине оборонную помощь.

В августе в Пентагоне рассказали о новом пакете помощи США Украине, который включил поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Байден одобрил отправку вооружений на сумму 60 миллионов долларов.